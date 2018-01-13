Chelsea'ye kendi evinde büyük şok!

İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Chelsea sahasında Leicester City ile karşı karşıya geldi.



Kıran kırana mücadeleye sahne olan müsabaka golsüz eşitlikle tamamlandı: 0-0.



Kritik karşılaşmada Leicester, 68. dakikada Ben Chilwell'in ikinci sarıdan kırmızı kart görerek atılmasıyla son bölümü 10 kişiyle oynadı.



Bu sonuçla Chelsea puanını 47'ye çıkarırken, Leicester City 31 puana yükseldi.