Chelsea'ye kendi evinde büyük şok!
Premier Lig'in güçlü ekiplerinden Chelsea, evinde ağırladığı Leicester City ile golsüz berabere kaldı.13 Ocak 2018 Cumartesi 20:31
İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Chelsea sahasında Leicester City ile karşı karşıya geldi.
Kıran kırana mücadeleye sahne olan müsabaka golsüz eşitlikle tamamlandı: 0-0.
Kritik karşılaşmada Leicester, 68. dakikada Ben Chilwell'in ikinci sarıdan kırmızı kart görerek atılmasıyla son bölümü 10 kişiyle oynadı.
Bu sonuçla Chelsea puanını 47'ye çıkarırken, Leicester City 31 puana yükseldi.