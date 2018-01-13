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Chelsea'ye kendi evinde büyük şok!

Premier Lig'in güçlü ekiplerinden Chelsea, evinde ağırladığı Leicester City ile golsüz berabere kaldı.

13 Ocak 2018 Cumartesi 20:31
Chelsea'ye kendi evinde büyük şok!

İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Chelsea sahasında Leicester City ile karşı karşıya geldi.

Kıran kırana mücadeleye sahne olan müsabaka golsüz eşitlikle tamamlandı: 0-0.

Kritik karşılaşmada Leicester, 68. dakikada Ben Chilwell'in ikinci sarıdan kırmızı kart görerek atılmasıyla son bölümü 10 kişiyle oynadı.

Bu sonuçla Chelsea puanını 47'ye çıkarırken, Leicester City 31 puana yükseldi.

Haber Tarihi: 13 Ocak 2018 Cumartesi 20:31
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