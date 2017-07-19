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Chelsea'nin yıldızı Fenerbahçe'nin teklifini reddetti

Fenerbahçe'nin forvet adayları arasında yer alan Michy Batshuayi'nin, kendisine sunulan yıllık 4 milyon euroluk teklifi reddettiği yazıldı.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 01:31
Chelsea'nin yıldızı Fenerbahçe'nin teklifini reddetti

Fenerbahçe'de forvet tranferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor! Fenerbahçe'nin forvet adayları arasında yer alan Michy Batshuayi için yaptığı teklif ve aldığı cevap belli oldu.

France Football'un haberine göre, Fenerbahçe Michy Batshuayi'ye yıllık 4 milyon euroluk bir teklif yaptı. Bu teklifi uzun süre bekleten Belçikalı oyuncu, Diego Costa'nın ayrılacak olmasını da dikkate alarak şans bulacağını düşünerek reddetti.

23 yaşındaki Belçikalı forvet için Marsilya, Monaco ve West Ham United'ın temaslarını sürdürdüğü kaydedildi.

FENERBAHÇE FORVET TRANSFERİNDE TIKANDI

Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, Robin van Persie'nin takımda kalmasını istemesine rağmen transfer dönemi sona erene kadar 'kesinlikle' bir forvet transferi yapılmasını istedi.

Fenerbahçe, şu ana kadar görüştüğü forvet adaylarında mutlu sona ulaşamadı. Arsenal'den Lucas Perez ve Chelsea'den Loic Remy Türkiye'ye gelmek istemezken, Wilfried Bony için ise Manchester City'nin 20 milyon euroluk bir bonservis bedeli talep etmesi görüşmeleri tıkadı. 

Kaynak:Sporx

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 01:31
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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