Chelsea’nin Simon Kjaer ısrarı

Chelsea, fenerbahçe'nin yıldız stoperi Simon Kjaer'in peşinde.

Chelsea’nin Simon Kjaer ısrarı
Eklenme: 08 Ocak 2017, 13:17
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İngiltere Premier Ligi’nde lider durumda bulunan Chelsea’nin teknik direktörü Antonio Conte, savunma hattına takviye için arayışlarını sürdürürken, Simon Kjaer’den de vazgeçmiyor.

Dick Advocaat istemiyor

İtalyan teknik adam, Danimarkalı oyuncuyu takımına kazandırmak adına yönetim ile temaslarına devam ederken, Kanarya’da ise Dick Advocaat, oyuncusunu başka bir takıma göndermeye yanaşmıyor. Alınan bilgiye göre İngilizler’in, devre arasında olmazsa, sezon sonunda tekrar kulübün kapısını çalacağı konuşuluyor. 

 
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