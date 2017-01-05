Chelsea'nin serisini Tottenham bozdu

Londra derbisinde lider Chelsea'yi ağırlayan Tottenham, Alli'nin golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Bu sezon sahasında hiç yenilmeyen Tottenham, Chelsea'nin 13 maçlık galibiyet serisine son verdi.

Chelsea'nin serisini Tottenham bozdu
Eklenme: 05 Ocak 2017, 09:36
Bu haber 74 kez okundu

İngiltere Premier Lig'de oynanan derbi maçta Chelsea'yi 2-0 mağlup eden Tottenham, rakibinin 13 maçlık galibiyet serisine son verdi.

Bu sezon sahasında mağlubiyet yüzü görmeyen Tottenham, derbi maçta lider Chelsea'yi ağırladı. İlk yarının uzatma dakikalarında Dele Alli'nin kafa golüyle soyunma odasına 1-0 önde giden ev sahibi ekip, 20 yaşındaki futbolcunun 54. dakikada yine kafayla attığı golle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Son iki sezondur Alli'nin gol attığı maçlarda 11 galibiyet, 4 beraberlik alarak hiç yenilmeyen Tottenham, Chelsea'nin 13 maçlık galibiyet serisini de sonlandırdı.

Ligde son dört maçında 7 gollük performansıyla dikkat çeken İngiliz yıldız Alli, bu sezon 19 karşılaşmada attığı 10 golle geçen sezonki performansını yakaladı.




 
EtiketlerİngiltereLondraChelseaTottenham
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.