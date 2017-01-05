Chelsea'nin galibiyet serisini bozdu!

Bu sezon sahasında mağlubiyet yüzü görmeyen Tottenham, derbi maçında lider Chelsea'yi ağırladı. İlk yarının uzatma dakikalarında Dele Alli'nin kafa golüyle soyunma odasına 1-0 önde giden ev sahibi ekip, 20 yaşındaki futbolcunun 54. dakikada yine kafayla attığı golle sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Galibiyet serisini sonlandırdı!
Yenilgi yüzü görmeyen Tottenham, Chelsea'nin 13 maçlık galibiyet serisini de sonlandırdı. Ligde son dört maçında 7 gollük performansıyla dikkat çeken İngiliz futbolcu Dele Alli, bu sezon 19 karşılaşmada attığı 10 golle adından söz ettirdi. Tottenham, bu galibiyetin ardından 42 puanla üçüncü sıraya yükselirken, lider Chelsea 49 puanda kaldı.