Chelsea,Everton'un yıldız oyuncusu için tam 360 Milyon TL'yi gözden çıkardı

Sezonu Premier Lig şampiyonu olarak tamamlayan Chelsea, 1 senenin ardından Devler Ligi’ne geri dönmeye hazırlanırken, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Önümüzdeki sezon hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi’nde iddialı olmak isteyen Londra ekibi, transferdeki ilk hedefini belirledi.



Geçtiğimiz günlerde yıldız futbolcu Diego Costa’yı takımda istemediğini ve İspanyol forvetin yerine başka bir oyuncuyu kadrosunda görmek istediğini dile getiren Conte, Everton’dan Romelu Lukaku’ya kancayı taktı. Fransa’nın yüksek tirajlı gazetelerinden L’Equipe, Maviler’in 2014-2015 yılında 35 milyon Euro (137 milyon TL) bonservis bedeliyle Everton’a gönderdiği Romelu Lukaku için Mavi-Beyazlı kulübe 90 milyon Euro (353 milyon TL) teklif ettiğini öne sürdü.



Haftalık 250 bin Pound



24 yaşındaki futbolcunun kulübü Everton’a 90 milyon Euro teklif eden Ada temsilcisi, Belçikalı futbolcuya da haftalık 250 bin Pound (1 milyon 119 bin TL) önerdi. Haberde, Mavi-Beyazlı kulübün astronomik teklifini büyük olasılıkla kabul edeceği ve golcü futbolcunun eski takımına geri dönmek istemesi sebebiyle transferin gerçekleşeceği belirtildi.