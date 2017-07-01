Chelsea'den kaleye yeni takviye

Chelsea Kulübünden yapılan açıklamada, Manchester ekibindeki kontratı sona eren 35 yaşındaki Caballero ile sözleşme imzalandığı bildirildi.



Ülkesinde Boca Juniors, Arsenal Sarandi, İspanya'da Elche ve Malaga formaları giyen Caballero, 2014'te Manchester City'ye transfer oldu. Arjantinli kaleci, Manchester City'de 3 sezon boyunca 48 maçta görev yaptı.

Kaynak: AA