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Chelsea'den kaleye yeni takviye

Chelsea, Manchester City'den Arjantinli kaleci Willy Caballero'yu kadrosuna kattı.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 17:12
Chelsea'den kaleye yeni takviye

Chelsea Kulübünden yapılan açıklamada, Manchester ekibindeki kontratı sona eren 35 yaşındaki Caballero ile sözleşme imzalandığı bildirildi.

Ülkesinde Boca Juniors, Arsenal Sarandi, İspanya'da Elche ve Malaga formaları giyen Caballero, 2014'te Manchester City'ye transfer oldu. Arjantinli kaleci, Manchester City'de 3 sezon boyunca 48 maçta görev yaptı.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 17:12
  1. İngiltere
  2. Arsenal
  3. Manchester
  4. Chelsea
  5. Manchester City
  6. Arjantin
  7. İspanya
  8. Malaga
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