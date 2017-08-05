Chelsea'den Galatasaray'a sol bek!

Sarı-Kırmızılılar, bonservisi Premier League'in son şampiyonu Chelsea'de bulunan Ganalı futbolcuya kancayı attı.

Galatasaray Yönetimi, 23 yaşındaki yıldız için Chelsea'ye kiralama teklifi yapacak. Chelsea Rahman Baba'yı geçen sezon da Bundesliga ekiplerinden Schalke'ye kiralamıştı.

İngiliz kulübü, Ganalı yıldız için 2015 yılında Augsburg'a 20 milyon Euro ödemişti.

Galatasaray'ın sol bek konusunda gündemindeki bir diğer isim ise Napoli'de forma giyen Ivan Strinic olarak görünüyor. Galatasaray, bu oyuncu için de bir süredir Napoli ile görüşmelerini sürdürüyor.