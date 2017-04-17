Chelsea resmen açıkladı

Premier League'de lider duruma bulunan Chelsea, John Terry'nin ayrılacağını resmen duyurdu.

1995 yılında Chelsea Akademisi'ne katılan ve 1998 yılından bu yana Chelsea A takımının formasını giyen John Terry'nin sezon sonunda İngiliz devinden ayrılacağı belirtildi. Sözleşmesi sona eren John Terry'nin kariyerini MLS'de devam edebileceği konuşuluyor.

Chelsea'nin resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan John Terry, ''22 yılın ardından söyleyecek o kadar çok şey var ki. Kulüpteki tüm herkese çok teşekkür ediyorum. Oynamaya devam etmek istiyorum ve yeni bir meydan okumaya hazırım. Geleceğim hakkında elbette karar vereceğim ama şu an takımın bu sezonki başarılarına odaklandım'' ifadelerini kullandı.