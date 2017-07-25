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Chelsea Kenedy'i İngiltere'ye gönderdi

Chelsea'de forma giyen Brezilyalı defans oyuncusu Kenedy, Çin halkına hakaret eden video çektiği için takım kampından gönderildi.

25 Temmuz 2017 Salı 13:30
Chelsea Kenedy'i İngiltere'ye gönderdi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin Brezilyalı genç yıldızı Kenedy'nin Instagram paylaşımları takımının ve kendisinin başına dert oldu.

21 yaşındaki sol bek, Chelsea'nin Çin seyahati esnasında Çin halkını aşağılayan videolar paylaşmıştı. Büyük tepki çeken bu olayın ardından hem Chelsea hem de oyuncu Çin halkından özür diledi.

İngiliz ekibi bununla da yetinmedi. Oyuncuya tepkiler yağmaya devam ederken Chelsea, Kenedy'i İngiltere'ye gönderme kararı aldı.

Brezilyalı isme ekstra cezaların da verileceği gündeme getirilirken bazı İngiliz medya organları cezanın oyuncunun sözleşmesinin feshine kadar gidebileceğini savundu.

 


(Yeni Şafak)
Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 13:30
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