Chelsea galibiyeti hatırladı!

İngiltere Premier Ligi'nin 27. haftasında Chelsea kendi sahasında West Brom'u ağırladı. Son haftalarda oldukça yoğun bir şekilde eleştirilen Conte'nin öğrencileri mücadeleden 3-0'lık galibiyet ile ayrıldı.



Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 25 ve 71'de Eden Hazard, 63'te de Victor Moses kaydetti.



Alınan bu sonuçla Chelsea, puanını 53'e yükseltti. West Brom ise 20 puanla sonuncu sırada kaldı.