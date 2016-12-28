Chelsea Franck Kessie için teklif yaptı

Serie A ekiplerinden Atalanta forması giyen 20 yaşındaki futbolcu Kessie için Chelsea'nin 25 milyon euroluk bir teklif yaptığı öğrenildi.



France Football'un internet sitesinde yer alan habere göre, Fildişi Sahilli genç oyuncuyla Juventus ve Chelsea ilgileniyordu ancak teklifi İngiliz ekibi yaptı. Genç defans oyuncusu İtalyan ekibiyle 15 maçta 6 gole imza atarken dikkatleri üzerine çekmişti.



Chelsea'nin yıldız oyuncuyu kadrosuna katmaya yakın olduğu belirtildi.









