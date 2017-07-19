Chelsea, Antonio Conte ile uzattı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, teknik direktör Conte ile sözleşme yeniledi.19 Temmuz 2017 Çarşamba 08:31
47 yaşındaki teknik adamı geçen yıl göreve getiren ve sezon sonunda şampiyonluğa ulaşan başkent temsilcisi, İtalyan çalıştırıcı ile iki yıllık sözleşme imzaladı.
Kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, yeni sözleşme imzaladığı için mutlu olduğunu belirten Conte, geçen sezon çok çalıştıklarını ve sonuçtan gurur duyduğunu, bu yıl zirvede kalabilmek için daha fazla çalışmak zorunda olduklarını söyledi.