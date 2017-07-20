Chelsea Alvaro Morata'yı açıkladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, İspanyol golcü Alvaro Morata'yı renklerine bağladı.

İngiliz ekibi, 24 yaşındaki futbolcunun transferi için Real Madrid Kulübü ile anlaşma sağlandığını internet sitesinden duyurdu. İspanyol golcünün, sözleşme detaylarını görüşmek ve sağlık kontrolünden geçmek için yarın başkent Londra'ya gideceği basına yansıdı.

Rus milyarder Roman Abramovich'in sahibi olduğu Chelsea'nin, Morata için 70,6 milyon sterlin bonservis ödeyeceği iddia edildi. Bu rakam, Liverpool'dan 50 milyon sterline Fernando Torres'i kadrosuna katan Londra ekibi için yeni kulüp rekoru olacak.

Geçen sezon başında Juventus'tan Real Madrid'e dönen Morata, UEFA Şampiyonlar Ligi ve La Liga şampiyonluğu yaşadığı Madrid temsilcisinde 20 kez rakip fileleri havalandırdı.