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Chelsea Alvaro Morata'yı açıkladı

İngiliz devi Chelsea, Real Madrid'in forvet oyuncusu Morata'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

20 Temmuz 2017 Perşembe 09:46
Chelsea Alvaro Morata'yı açıkladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, İspanyol golcü Alvaro Morata'yı renklerine bağladı.

İngiliz ekibi, 24 yaşındaki futbolcunun transferi için Real Madrid Kulübü ile anlaşma sağlandığını internet sitesinden duyurdu. İspanyol golcünün, sözleşme detaylarını görüşmek ve sağlık kontrolünden geçmek için yarın başkent Londra'ya gideceği basına yansıdı.

Rus milyarder Roman Abramovich'in sahibi olduğu Chelsea'nin, Morata için 70,6 milyon sterlin bonservis ödeyeceği iddia edildi. Bu rakam, Liverpool'dan 50 milyon sterline Fernando Torres'i kadrosuna katan Londra ekibi için yeni kulüp rekoru olacak.

Alvaro Morata'nın adı daha önce Manchester United ve Milan'la da anılmıştı.
Alvaro Morata'nın adı daha önce Manchester United ve Milan'la da anılmıştı.

Geçen sezon başında Juventus'tan Real Madrid'e dönen Morata, UEFA Şampiyonlar Ligi ve La Liga şampiyonluğu yaşadığı Madrid temsilcisinde 20 kez rakip fileleri havalandırdı.

  • Morata, transfer çalışmalarını sürdüren Chelsea'nin, Tiemoue Bakayoko, Willy Caballero ve Antonio Rudiger'in ardından renklerine bağladığı dördüncü isim oldu.
Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 09:46
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