Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta 14. sırada bulunan Tuzlaspor, Galatasaray'ı 3-2 mağlup etti.
İki kırmızı kart verildi
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 56. dakikasında Aurelien Chedjou, 61. dakikasında Yasin Öztekin kımızı kart gördü. Sarı kırmızılı takım için son derece önemli bir isim olan Yasin'in 2 maç ceza alması bekleniyor.
Chedjou ve Hamit takımdan gönderiliyor
İsteksiz oynayışıyla dikkat çeken Aurelien Chedjou, 56. dakikada kırmızı kart görünce takımda kalma şansını tamamen yitirdi. Galatasaray yönetimi bu oyuncunun yanı sıra, maç sırasında kritik hatalar yapan Hamit Altıntop'u gönderme kararı aldı. Tuzlaspor karşılaşması iki futbolcunun Galatasaray formasıyla son maçı oldu.
Luis Cavanda sakatlandı!
Tuzlaspor karşılaşmasının 30. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Luis Cavanda'nın arka adalesinde yırtık olduğu belirlendi. Belçika'lı futbolcu, 8 hafta sahalardan uzak kalacak. Sakatlık nedeniyle Cavanda'nın takımdan gönderilme şansı kalmadı. Galatasaray yönetimi sezon başında Trabzonspor'dan transfer ettiği Luis Cavanda'yı ocak ayında göndermeyi planlıyordu.