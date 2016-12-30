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Chedjou ve Hamit Altıntop'un dikkat çeken istatistikleri

Önümüzdeki transfer döneminde Galatasaray'dan gönderilmesine kesin gözüyle bakılan Aurelien Chedjou ve Hamit Altıntop'un Galatasaray kariyerlerinde ilginç istatistikleri var.

Chedjou ve Hamit Altıntop'un dikkat çeken istatistikleri
Eklenme: 30 Aralık 2016, 15:37
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Süper Lig'de son 3 sezonda attığı 5 ve attırdığı 4 golle takımının attığı 9 golde direk katkısı bulunan Chedjou, bu alanda stoperler arasında 2. oldu.  Aurelien Chedjou'nun önündeki tek stoper ise lider Başakşehir'in tecrübeli oyuncusu Yalçın Ayhan. Yalçın ise 8 gol ve 2 asistle katkı verdi. Aurelien Chedjou'nun Galatasaray'daki en sönük sezonu olarak, içinde bulunduğumuz sezonu gösterebiliriz. Bu sezon oynadığı 10 maçta sadece 1 asist yapabilen Kamerunlı stoper, %87 top kapma istatistiğiyle dikkat çekse de %58 hava topu alma, %67 ikili mücadele kazanma ve 65 sahipsiz top kazanmaya imza attı.

Hamit Altıntop'un ise Galatasaray kariyeri hayal kırıklığı olarak adlandırılabilir. Geldiği sezondan beri sakatlıklarla boğuşan Hamit Altıntop, Galatasaray kariyerinde oynanan 152 maçın yalnızca 44'üne ilk 11 olarak başlayabildi.

 
EtiketlerAurelien Chedjouhamit altıntopSpor Haberleri
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