Chedjou Beşiktaş'a önerildi

Devre arasında savunmaya takviye yapacak olan Beşiktaş'a sürpriz bir teklif geldi. Galatasaray ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Chedjou'nun menajeri Furkan Gürele'nin Beşiktaş 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi ile görüştüğü ifade edildi.



Hürriyet'te yer alan habere göre Gürele, Nur Çebi'yi arayarak oyuncunun siyah-beyazlı formayı giymeye hazır olduğunu söyledi.



Gürele, Chedjou'nun Galatasaray'dan alacakları olduğunu belirterek, bu alacaklara karşılık bonservisini bedelsiz alabileceğini, bu sayede Beşiktaş formasını giyebileceğini aktardı.