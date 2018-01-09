Chedjou: Arda Turan'ı kim istemez!

4 sezonluk Galatasaray macerasının ardından bonservisi elinde Medipol Başakşehir'in yolunu tutan Aurelien Chedjou'nun hazırlık kampında sol ayak bileği kırılmıştı. İyileşen ve yeni takımıyla maça çıkmak için gün sayan Chedjou Başakşehir'deki ilk röportajını verdi.

"ARDA'YI KİM İSTEMEZ"

Arda'yı kim istemez? Ben de tabii ki isterim. Ofans hattını çok güçlendirir. Arda'nın neler yapabildiğini tüm dünya Atletico Madrid'de gördü. Geçen sene Barcelona'da hocası ona güvendiğinde iyi işler çıkardı. Transferi çok iyi olur.

FUTBOL SEVGİSİ ÇOK BÜYÜK

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maçlarımıza gelmesi bizi mutlu ediyor. Ben zaten futbola olan sevgisini biliyordum. Cumhurbaşkanı'nı maça çekecek olan da biziz, alacağımız iyi sonuçlarla...

CENK TOSUN

Semih Kaya'nın düğününde Cenk Tosun'la tanıştım. Çok da iyi karaktere sahip bir insan. Beşiktaş'ta oynamadığı dönemde çok çalıştı. Geçen sezon ligde, bu yarım devrede de Avrupa'da kalitesini gösterdi. Everton'da kesinlikle başarılı olacak.

EMRE BELÖZOĞLU

Keşke ben de Emre'nin yaşında onun gibi fit kalabilsem... Kariyeri en üst seviyede. Bu sadece yetenekten geçmiyor tabii. Çok iyi bakıyor kendisine. Tesadüf değil. Herkes için örnek bir profesyonel. Uykusuna, beslenmesine çok dikkat ediyor. Oyun zekasına ve tecrübesine ihtiyacımız var.