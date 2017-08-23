Charlie Hebdo'dan tepki çeken kapak

Derginin bugün piyasaya çıkan sayısının birinci sayfasında, Barselona'daki araçlı saldırı anı, yerde yatan insanlarla gösterilerek "İslam, sonsuz barış dini" ifadelerine yer verildi.

MÜSLÜMANLARA HAKARET

Derginin İslam ile terörü bir arada göstermesine ve DAEŞ'in saldırılarını tüm Müslümanlara mal etmesine tepki gösteren çok sayıda kişi, sosyal medyadan kınama mesajı yayımladı.

Mesajlarda, "İslam ve terörizm arasında bağlantı kurarak Müslümanlara yönelik nefreti körükleme amacı güdüldüğü" vurgulandı.

Saldırıların hedefinde Müslümanların da olduğunu dergiye hatırlatan sosyal medya kullanıcıları, Müslümanların yüzde 99'unun tasvip etmediği bir eylem üzerinden barış dini olan İslam'a hakaret etmenin Charlie Hebdo'nun gerçek yüzünü ortaya çıkardığına işaret etti.

"SAPLA SAMANI BİRBİRİNE KARIŞTIRMAK ÇOK TEHLİKELİDİR"

Skandal kapakla ilgili açıklama yapan eski Hükümet Sözcüsü ve Milletvekili Stephane Le Foll, kullanılan ifadelere katılmadığını ve kınadığını belirtti.

BFMTV kanalında katıldığı programda konuşan Le Foll, "Sapla samanı birbirine karıştırmak çok tehlikelidir. İslam barış dinidir yazarak İslam'ın ölüm dini olduğunu kastetmek son derece tehlikeli" diye konuştu.

Tepki çeken çizimleri ve kışkırtıcı yayınlarıyla dikkati çeken dergi, 2015'te saldırıya uğramış ve 12 çalışanını kaybetmişti. Dergi daha sonra da ırkçı ve İslamofobik yayınlarına devam etmiş ve son olarak İtalya depremi sonrasındaki kapağı nedeniyle mahkemeye verilmişti.