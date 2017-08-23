Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Charlie Hebdo'dan tepki çeken kapak

Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun, İspanya'daki terör saldırısını gündeme getirdiği bu haftaki sayısı tepki çekti.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 15:32
Charlie Hebdo'dan tepki çeken kapak

Derginin bugün piyasaya çıkan sayısının birinci sayfasında, Barselona'daki araçlı saldırı anı, yerde yatan insanlarla gösterilerek "İslam, sonsuz barış dini" ifadelerine yer verildi.

MÜSLÜMANLARA HAKARET

Derginin İslam ile terörü bir arada göstermesine ve DAEŞ'in saldırılarını tüm Müslümanlara mal etmesine tepki gösteren çok sayıda kişi, sosyal medyadan kınama mesajı yayımladı.

Mesajlarda, "İslam ve terörizm arasında bağlantı kurarak Müslümanlara yönelik nefreti körükleme amacı güdüldüğü" vurgulandı.

Saldırıların hedefinde Müslümanların da olduğunu dergiye hatırlatan sosyal medya kullanıcıları, Müslümanların yüzde 99'unun tasvip etmediği bir eylem üzerinden barış dini olan İslam'a hakaret etmenin Charlie Hebdo'nun gerçek yüzünü ortaya çıkardığına işaret etti.

"SAPLA SAMANI BİRBİRİNE KARIŞTIRMAK ÇOK TEHLİKELİDİR"

Skandal kapakla ilgili açıklama yapan eski Hükümet Sözcüsü ve Milletvekili Stephane Le Foll, kullanılan ifadelere katılmadığını ve kınadığını belirtti.

BFMTV kanalında katıldığı programda konuşan Le Foll, "Sapla samanı birbirine karıştırmak çok tehlikelidir. İslam barış dinidir yazarak İslam'ın ölüm dini olduğunu kastetmek son derece tehlikeli" diye konuştu.

Tepki çeken çizimleri ve kışkırtıcı yayınlarıyla dikkati çeken dergi, 2015'te saldırıya uğramış ve 12 çalışanını kaybetmişti. Dergi daha sonra da ırkçı ve İslamofobik yayınlarına devam etmiş ve son olarak İtalya depremi sonrasındaki kapağı nedeniyle mahkemeye verilmişti.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 15:32
  1. İspanya
  2. DAEŞ
  3. DÜNYA Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakanlık uyardı! Bayram temizliği yapacaklar dikkat
    1. Bakanlık uyardı! Bayram temizliği..
    2. PTT'den flaş 'bayram' açıklaması! Açık..
    3. İdamına 4 saat kala...
    4. Kılıçdaroğlu'ndan flaş talep!
    5. FETÖ'cü Emre Uslu emretti, Meral..
    6. Şerden hayır çıktı! Trabzon’dan..
    7. Milli Savunma Bakanı, ABD'li mevkidaşı..
    8. 7 gün önce ortadan kaybolan kız..
    9. İstanbullular dikkat! Saat 19:00'da..
    10. Bahçeli yarın konuşacak
    11. TIP'ta milli dönem! O ilaçlar Artık..
    12. Şırnak'ın Cizre ilçesinde araçta aslan..
    13. Muğla'da yaralı bulunan oklu kirpi..
    14. Çamlıca gişelerinde serbest geçiş..
    15. Amanoslar'da çatışma çıktı
    16. Malkara FETÖ davası devam ediyor
    17. Manisa’da FETÖ operasyonu 20 kişi..
    18. FETÖ’cü karı-koca saklandıkları evde..
    19. MHP'den kritik duyuru! Yarın sabah...
    20. Wayne Rooney'den şok karar! Bunu kimse..
    Nihat Genç çok sert konuştu… ‘Sözcü ve Cumhuriyet kapımı dahi çalamaz!’
    Nihat Genç çok sert konuştu… ‘Sözcü ve Cumhuriyet kapımı dahi çalamaz!’
    Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu tehditi!
    Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu tehditi!
    Artık kaçıyor… Cephe yarıldı! İçeri girdiler...
    Artık kaçıyor… Cephe yarıldı! İçeri girdiler...
    Hükümetle memurlar anlaştı... İşte memurun alacağı zam
    Hükümetle memurlar anlaştı... İşte memurun alacağı zam