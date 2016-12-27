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Chapecoense uçağınının düşüş nedeni belli oldu

Brezilya Birinci Futbol Ligi takımlarından Chapecoense'yi taşıyan yolcu uçağının inişe geçmeden önce yakıtının bittiği tespit edildi.

Chapecoense uçağınının düşüş nedeni belli oldu
Eklenme: 27 Aralık 2016, 00:24
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Sivil Havacılık Ajansından yapılan açıklamaya göre, Brezilya Birinci Futbol Ligi takımlarından Chapecoense'yi taşıyan yolcu uçağının, kara kutuları ve diğer delillerin ışığında yapılan ilk incelemelerine göre, inişe geçmeden önce yakıtının bitmiş olduğu belirlendi.

71 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ!

Bolivya'nın Santa Cruz de la Sierra şehrinden Kolombiya'nın Medellin kentine hareket eden ve Brezilya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Chapecoense kafilesi de dahil 77 kişinin (9'u mürettebat, 68'i yolcu) bulunduğu yolcu uçağı, 29 Kasım'da Medellin yakınında dağlık araziye düşmüş, kazada 71 kişi hayatını kaybetmişti.

Havada 4 saat 20 dakika kalan uçağın Medellin Havaalanı'na iniş izni beklediği sırada, yakıt sızıntısından şüphelenilen başka bir uçak için iniş izni verildiği bildirilmişti.

Bolivya Savunma Bakanı Reymi Ferreira, uçak kazasını "cinayet" olarak nitelendirmiş ve düşen uçakta "ucu ucuna" yetecek kadar yakıt bulunduğunu, bu durumun "uluslararası sivil havacılık kurallarının ihlali" anlamına geldiğini söylemişti.

 
EtiketlerSivil Havacılık AjansıBrezilya Birinci Futbol Ligi
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