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Chapecoense küme 'düşürülmeme' teklifini reddetti

Kolombiya'daki uçak kazasında futbolcularını kaybeden Brezilya ekibi Chapecoense, lig yönetiminin küme düşürülmeme teklifine olumsuz yanıt verdi.

Chapecoense küme 'düşürülmeme' teklifini reddetti
Eklenme: 30 Aralık 2016, 12:37
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Önceki günlerde Ronaldinho ve Riquelme gibi isimlerin "Chapecoense için oynayabiliriz" çağrısına olumsuz cevap veren Brezilya kulübü yaptığı son açıklamayla da dikkati çekti.

Brezilya Futbol Federasyonu'nun üç yıl boyunca küme düşürülmeme teklifinde bulunduğu Chapecoense'de yönetim bu hamleye olumsuz yanıt verdi.

Kulüp yönetimi Güney Amerika basınına verdiği demeçte bu teklifi kabul etmediklerini bildirdi. Chapecoense kulübünün bu teklife olumsuz yanıt vermesinin sebebi ise diğer kulüplere haksızlık olacağı görüşü...

Bir çok kulüpten ve ülke federasyonlarından destek alan Chapecoense alt yapıdan çıkarttığı ve kiraladığı futbolcularla kadrosunu kurmaya devam ediyor. Son olarak Uruguaylı futbolcu Emilio Zeballos'u kadrosuna katan Brezilya ekibi uçak kazasının ardından ilk maçına 21 Ocak'ta Palmeiras karşısında çıkacak.











 
EtiketlerAmerikaGüney AmerikaBrezilyaFutbol FederasyonuUruguayKolombiyaPalmeiras
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