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C“Güvenpark’ta başladığımız yürüyüşü Maltepe’de noktaladık”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Ankara Güvenpark’ta başladığımız yürüyüşü Maltepe’de noktaladık ama kimse bu yürüyüşün bir son olduğunu düşünmesin” dedi.

09 Temmuz 2017 Pazar 22:01
C“Güvenpark’ta başladığımız yürüyüşü Maltepe’de noktaladık”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’dan başlattığı ’Adalet Yürüyüşü’nü sonlandıracağı Maltepe miting alanında kalabalığa hitap etmeye başladı.

“Aziz vatandaşlarım, benimle birlikte 450 km’yi kat eden sevgili arkadaşlarım” diyerek kalabalığa seslenmeye başlayan Kılıçdaroğlu, “Sevgili adalet arayışçıları. Maltepe meydanından bütün Türkiye’ye gönül dolusu muhabbetler gönderiyoruz. 15 Haziran 2017’de sabah saatlerinde Ankara Güvenpark’ta başladığımız yürüyüşü Maltepe’de noktaladık ama kimse bu yürüyüşün bir son olduğunu düşünmesin. Bu yürüyüş bizim ilk adımımızdır. 9 Temmuz yeni bir tarihtir, yeni bir iklimdir yeni bir doğuştur” dedi.

Kılıçdaroğlu Maltepe meydanındaki kalabalığa hitabını sürdürüyor.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2017 Pazar 22:01
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