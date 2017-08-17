Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Cezayir'de yeni hükümet kuruldu!

Cezayir'de Başbakan Ahmed Uyahya başkanlığında yeni hükümetin kurulduğu belirtildi.

17 Ağustos 2017 Perşembe 22:16
Cezayir'de yeni hükümet kuruldu!

Cezayir'de Başbakan Ahmed Uyahya başkanlığında yeni hükümetin kurulduğu bildirildi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın anayasanın 93'üncü maddesi uyarınca Başbakan Uyahya'yla gerçekleştirdiği istişarelerin ardından yeni hükümet üyelerini atadığı ve kabinede kısmen değişikliğe gittiği" belirtildi.

Yeni kabinede Ticaret Bakanı Ahmed Sasi'nin yerine Muhammed bin Muradi, Sanayi ve Madencilik Bakanı Mahcub Bidde'nin yerine Eski Enerji Bakanı Yusuf Yusufi, konut ve Şehircilik Bakanı Yusuf Şurfe'nin yerine Abdulvahid Tamir'in atandığı, diğer bakanların ise koltuklarını koruduğu aktarıldı.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika tarafından başbakan olarak atanan Uyahya, dün hükümet sarayında düzenlenen devir teslim töreniyle selefi Abdulmecid Tebbun'dan teslim aldığı görevine resmen başlamıştı.

Uyahya, daha önce de 3 kere Başbakanlık görevini üstlenmişti. İlk kez 31 Aralık 1995 ile 23 Aralık 1998 tarihleri arasında başbakanlık yapan Uyahya, Mayıs 2003-Mayıs 2006'da ikinci kez, 23 Haziran 2008-3 Eylül 2012 tarihlerinde de üçüncü kez aynı göreve getirilmişti.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 22:16
  1. cezayir hükümet
  2. cezayir
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şili'den ABD'ye 'Kuzey Kore' resti!
    1. Şili'den ABD'ye 'Kuzey Kore' resti!
    2. Barcelona'daki saldırıyı üstlendiler!
    3. Sevgi evlerinde kalan çocuklar sünnet..
    4. Vali Yazıcı’dan gaziler ve şehit..
    5. “AFAD’la birlikte gönüllülerin..
    6. Midyat’ta Kur’an kursları kapanış..
    7. İki çocuk annesi kadından dört gündür..
    8. 12 yaşındaki çocuk bulduğu el..
    9. Kamil Özcan DSYB Genel Başkanı oldu
    10. Genç anneden 1 haftadır haber alınamıyor
    11. Kaymakam köylü pazarını denetledi
    12. Selka Eskişehir Hentbol Spor..
    13. Yüzme İl Temsilciliğinde görev değişimi
    14. Bozüyük Belediyesi itfaiyesinden..
    15. Çocuklara animasyon film izletildi
    16. Gökçeören Mahallesine yapılacak 9..
    17. BM yetkilisinden Sudan’da 400 bin..
    18. Sudan’da e-tarıma geçilecek
    19. 2 ayda 18 bin kişiye hizmet verdi
    20. Kadının bıçakladığı adam hastaneye..
    Trump yönetimi haddini aştı: Ayasofya cami olmasın, tarikat ve cemaatler yasaklansın!
    Trump yönetimi haddini aştı: Ayasofya cami olmasın, tarikat ve cemaatler yasaklansın!
    13 yaşındaki kızına tecavüz eden alçağı öldüren babaya büyük destek! #Tecavüzcüyeİdam
    13 yaşındaki kızına tecavüz eden alçağı öldüren babaya büyük destek! #Tecavüzcüyeİdam
    PKK'dan CHP çağrısı!
    PKK'dan CHP çağrısı!
    Türkiye 20 bin kişilik yeni ordu kuruyor
    Türkiye 20 bin kişilik yeni ordu kuruyor