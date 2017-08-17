Cezayir'de yeni hükümet kuruldu!

Cezayir'de Başbakan Ahmed Uyahya başkanlığında yeni hükümetin kurulduğu bildirildi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın anayasanın 93'üncü maddesi uyarınca Başbakan Uyahya'yla gerçekleştirdiği istişarelerin ardından yeni hükümet üyelerini atadığı ve kabinede kısmen değişikliğe gittiği" belirtildi.

Yeni kabinede Ticaret Bakanı Ahmed Sasi'nin yerine Muhammed bin Muradi, Sanayi ve Madencilik Bakanı Mahcub Bidde'nin yerine Eski Enerji Bakanı Yusuf Yusufi, konut ve Şehircilik Bakanı Yusuf Şurfe'nin yerine Abdulvahid Tamir'in atandığı, diğer bakanların ise koltuklarını koruduğu aktarıldı.



Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika tarafından başbakan olarak atanan Uyahya, dün hükümet sarayında düzenlenen devir teslim töreniyle selefi Abdulmecid Tebbun'dan teslim aldığı görevine resmen başlamıştı.



Uyahya, daha önce de 3 kere Başbakanlık görevini üstlenmişti. İlk kez 31 Aralık 1995 ile 23 Aralık 1998 tarihleri arasında başbakanlık yapan Uyahya, Mayıs 2003-Mayıs 2006'da ikinci kez, 23 Haziran 2008-3 Eylül 2012 tarihlerinde de üçüncü kez aynı göreve getirilmişti.