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Cezayir'de feci kaza! Çok sayıda ölü var

Cezayir'in kuzeybatısındaki Saida ilinde meydana gelen trafik kazasında 15 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı

26 Ocak 2018 Cuma 08:35
Cezayir'de feci kaza! Çok sayıda ölü var

Sivil Savunma Güçlerinden yapılan yazılı açıklamada, Seyyid Ahmed beldesinde yolcu minibüsü ile taksinin çarpışması sonucu 15 kişinin yaşamını yitirdiği, 20 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yaralıların ilk yardım hizmetinin ardından Saida Hastanesine nakledildiği bildirilen açıklamada, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Cezayir'de, trafik kazalarında yılda yaklaşık 4 bin kişinin öldüğü belirtiliyor. Ülkede 2017 yılında trafik kazaları nedeniyle 3 bin 639 kişi yaşamını yitirmişti.

Haber Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 08:35
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