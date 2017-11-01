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Cezayir bağımsızlık gününü kutluyor

Cezayir'in 1 Kasım 1954'te Fransız sömürgesine karşı başlattığı bağımsızlık mücadelesinin yıl dönümü kutlanıyor

01 Kasım 2017 Çarşamba 11:51
Cezayir bağımsızlık gününü kutluyor

Cezayir'in Doha Büyükelçisi Abdulaziz Seba, Cezayir'in 1 Kasım 1954'te Fransız sömürgesine karşı başlattığı bağımsızlık mücadelesinin 63. yıl dönümü dolayısıyla başkent Doha'daki Cezayir Büyükelçiliğinde düzenlenen törene katıldı. Törende, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer ile bazı yabancı diplomatlar ve Katarlı yetkililer hazır bulundu.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, ülkede yönetim değişikliğinin ancak anayasaya göre belirlenen seçim dönemlerinde ve halkın egemenliğinde olacağını belirtti.

Buteflika, Cezayir'in 1 Kasım 1954'te Fransız sömürgesine karşı başlattığı bağımsızlık mücadelesinin yıl dönümü dolayısıyla Cezayir haber ajansı APS'de yayımlanan mesajında, sağlık sorunlarının yol açtığı "erken seçim ve ordunun siyasete müdahalesi" tartışmalarına ilk kez yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Buteflika, "Yönetime gelmek ancak anayasaya göre belirlenen seçim dönemlerinde ve halkın egemenliğinde olacaktır. Sınır aşan suçlara ve uluslararası terör tehlikesine karşı kararlılıkla mücadele eden ve sınırımızı koruyan orduya hepimizin adınıza selam gönderiyorum. Bu kurumun siyasi hırslardan uzak tutulması gerekir." ifadelerini kullandı.

Buteflika'nın yaşadığı sağlık sorunları gerekçesiyle ülkede "erken seçim tartışmaları ve orduya yapılan darbe ya da benzeri müdahale çağrıları" gündeme gelmişti.

Cezayir, 1830-1954 yıllarında Fransa tarafından sömürgeleştirilmiş, 1 Kasım 1954'te başlayan ve 8 sene süren mücadele sonucu 1962'de bağımsızlığına kavuşmuştu.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 11:51
  1. Cezayir'
  2. Doha Büyükelçisi
  3. Fransa
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