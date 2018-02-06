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Cezayı yiyen Yunan başkandan yeni karar!

Fenerbahçe ve Fenerbahçelilere hakaret ettiği için Euroleague yönetimi tarafından 1 yıl salonlara giriş yasağı getirilen Panathinaikos başkanı Giannakopoulos, kulübü Euroleague'den çekmek için oylama yapacağını duyurdu.

06 Şubat 2018 Salı 10:53
Cezayı yiyen Yunan başkandan yeni karar!

Fenerbahçe Doğuş ile oynanan maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı uygunsuz paylaşımlar nedeniyle Euroleague Disiplin Kurulu tarafından 1 yıl men cezasına çarptırılan Panathinaikos Başkanı Giannokopoulos, kulübün Euroleague'deki geleceğini oylamaya açacak.

Giannakopoulos, hakkını aramak için Euroleague Disiplin Kuruluna karşı hukuki süreç başlattığını duyurdu ve kulübün organizasyondaki geleceğine taraftarın karar vereceğini belirtti.

Taraftara yönelik bir anket düzenleneceğini söyleyen Panathinaikos başkanı, bunun sonucunda ya Euroleague yerine başka bir Avrupa kupasına katılacaklarını ya da kulüp başkanlığını bırakacağını açıkladı.

Giannakapoulos taraftarı ikilemde bırakmamak için öncelikle Euroleague’e itiraz hakkını kullanacağını belirtti. Euroelague’de a lisansı olan 11 takımdan biri olan Panathinaikos’un 6 şampiyonluğu bulunuyor.

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 10:53
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