Cezaevlerinde tulum isyanı hazırlığı

Fetullahçı Terör örgütü, Paralel Devlet Yapılanması FETÖ/PDY, terör örgütleri PKK, DHKP-C, MLKP ve uzantısı olan birçok marjinal grup darbe ve terör suçlarından tutuklu ve hükümlülerin duruşmalara 'tek tip' kıyafetle çıkmasını öngören düzenlemeyi bahane eden terör örgütleri işbirliği içinde hareket etmeye başladılar.

Edinilen istihbari bilgilere göre terör örgütlerinin cezaevlerindeki tutuklu militanlarına tek tip elbise uygulamasına yönelik direniş çağrısı yapıyorlar. Terör örgütlerinin kendilerini destekleyen yayın organları aracılığıyla açıklamalar yaparak militanlarını yönlendirdiği belirtilirken, terör örgütü PKK’nın uzantısı Kürdistan Özgür Kadın Partisi (PAJK) sözde zindan komitesi üyesi Eylem Kasım, “Bu elbiseler yırtılacak, yakılacak” tehdidinde bulundu.

GÖKSEL ÇAĞLAV / ANKARA