Cezaevlerinde ne kadar FETÖ'cü tutuklu var?

"Cezaevlerinde kaç FETÖ'cü var" sorusuna Adalet Bakanlığı son noktayı koydu.

FETÖ''den tutuklu kamu görevlilerini açıkladı. 8628 tutuklu ile polisler listenin başında. İkinci sırada 7444 tutuklu ile askerler yeralıyor. Adli ve idari yargıdan ise 2151 tutuklu yeralıyor. Toplam tutuklu sayısı ise 49.697. Hakkında yakalama kararı olan kişi sayısı ise 8997. 738 kişi ise FETÖ soruşturmaları kapsamında gözaltında bulunuyor.