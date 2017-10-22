Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Cezaevlerinde ne kadar FETÖ'cü tutuklu var?

Adalet Bakanlığı FETÖ’’den tutuklu kamu görevlilerini açıkladı. 8628 tutuklu ile polisler listenin başında.

22 Ekim 2017 Pazar 13:46
Cezaevlerinde ne kadar FETÖ'cü tutuklu var?

"Cezaevlerinde kaç FETÖ'cü var" sorusuna Adalet Bakanlığı son noktayı koydu.

FETÖ''den tutuklu kamu görevlilerini açıkladı. 8628 tutuklu ile polisler listenin başında. İkinci sırada 7444 tutuklu ile askerler yeralıyor. Adli ve idari yargıdan ise 2151 tutuklu yeralıyor. Toplam tutuklu sayısı ise 49.697. Hakkında yakalama kararı olan kişi sayısı ise 8997. 738 kişi ise FETÖ soruşturmaları kapsamında gözaltında bulunuyor.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2017 Pazar 13:46
  1. FETÖ tutukluları sayısı
  • AhmetAhmet16 sa önce
    10 MEB li personel 1 adlı ve idari personele eşittir. İtiraz edenler hesabı öyle yapmali
  • abdoabdo17 sa önce
    bilhassa yargı ve adaletin içini temizleyin. diğerleri çorap söküğü gibi temizlenecektir. eğer yargı ve adalet bu suçlulara gereği gibi ceza vermezse beyhude uğraşırsınız. yargının temizlenmesi en temel koşuldur.
  • alaettin alaettin 19 sa önce
    AMİN AMİNNE KADARGAVUR AŞIĞI MİDESEMHAİN Mİ DESEM HAİN HAFİF GELİYORGİZLİ SAVAŞ İLAN EDEN DÜŞMAN BİRLİKLERİ ICIMIZE YERLEŞENKATİLGAVUR USAKLARIDARBELERDE BİZİM USAKLAR DARBE YAPMIŞ DERLERDİ UYUMAYIN DÜŞMAN YANINDA
  • YanlışşYanlışş21 sa önce
    Bence yalan en çok MEB var.Çünku en çok MEB ihraç edildi.Orantida yanlışlık var.
  • Yunus 16Yunus 1621 sa önce
    Verilen % lere göre çok az! Emniyet % 65 ler, TSK%55 ler fetö diyorlardı! General ve pilotların %50 si yani yarısı fetö cü çıktı, ve tutuklandı! Görevli subay astsubay 130.000!!!en iyimser % 20 fetö ise 26bin kişi yapar.Emniyet teşkilatı 250.000 personel !! %20 si 50 bin kişi yapar!! Korkunç rakamlar. ALLAH Vatanımızı, Milletimizi korusun.
  • KonyalıKonyalı21 sa önce
    Suçlu olanların bir çoğu kaçtı zaten en üst tabakadan kim var kimse yok siyasi fetöcüler nerde yok millet vekili yok öylemibiz de salak degiliz içeriye attıgınız insanların çoğu en alt tabaka Allah rızası için hizmet edenler zaten kardeşim bu işin üst tabakasını getirin gücünüz var sa yiyorsa getirin asalım getirin kurşuna çizelim
  • BekirBekir21 sa önce
    ALLAH rizasi icin, Kamu vicdani icin lutfen ama lutfen bu adileri milletin parasiyla icerde beslemeyin...Benim bir kurusun geciyorsa zehiri zikkim olsun RABBIM mahser sabahi hesabini sorsun....
Barzani'ye kötü haber, son durak belli oldu
Barzani'ye kötü haber, son durak belli oldu
Melih Gökçek böyle sevindi
Melih Gökçek böyle sevindi
CHP'den Akşener'in partisine adam devşirme hesapları
CHP'den Akşener'in partisine adam devşirme hesapları
Avusturyalı şirket Türk devini tamamen ele geçirmeye çalıştı
Avusturyalı şirket Türk devini tamamen ele geçirmeye çalıştı