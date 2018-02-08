Cezaevleri doldu taştı

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Şaban Yılmaz, artırılmış kapasite ile 208 bin yatağa ulan gecaevlerinde 235 binden fazla tutuklu ve hükümlünün kaldığını söyleyerek, "Ortalama ayda 1000 civarında bir artış var" dedi.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Şaban Yılmaz, arttırılmış kapasitesiyle 208 bin 830 yatağa ulaşan cezaevlerinde 235 bin 888 tutuklu ve hükümlü bulunduğunu açıkladı. Yılmaz’ın komisyonda verdiği bilgiye göre yurt genelinde açık ve kapalı 386 cezaevinde 28 bin civarında tutuklu ve hükümlü ‘kapasite fazlası’ olarak barınıyor. Yılmaz, mevcudun 179 binini adli, 53 binini terör suçlularının oluşturduğunu anlattı. Toplam tutuklu ve hükümlünün 9 bin 700’ünün kadın, 2 bin 949’unun çocuk olduğunu vurgulayan Yılmaz, “Üzülerek belirtmek isterim ki mevcut her geçen gün artıyor. Ortalama ayda 1000 civarında bir artış söz konusu” dedi