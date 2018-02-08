Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Cezaevleri doldu taştı

Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu dün Maltepe ve Elazığ cezaevlerinde inceleme raporlarını görüşerek kabul etti.

08 Şubat 2018 Perşembe 08:39
Cezaevleri doldu taştı

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Şaban Yılmaz, artırılmış kapasite ile 208 bin yatağa ulan gecaevlerinde 235 binden fazla tutuklu ve hükümlünün kaldığını söyleyerek, "Ortalama ayda 1000 civarında bir artış var" dedi.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Şaban Yılmaz, arttırılmış kapasitesiyle 208 bin 830 yatağa ulaşan cezaevlerinde 235 bin 888 tutuklu ve hükümlü bulunduğunu açıkladı. Yılmaz’ın komisyonda verdiği bilgiye göre yurt genelinde açık ve kapalı 386 cezaevinde 28 bin civarında tutuklu ve hükümlü ‘kapasite fazlası’ olarak barınıyor. Yılmaz, mevcudun 179 binini adli, 53 binini terör suçlularının oluşturduğunu anlattı. Toplam tutuklu ve hükümlünün 9 bin 700’ünün kadın, 2 bin 949’unun çocuk olduğunu vurgulayan Yılmaz, “Üzülerek belirtmek isterim ki mevcut her geçen gün artıyor. Ortalama ayda 1000 civarında bir artış söz konusu” dedi

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 08:39
  1. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Şaban Yılmaz
  2. cezaevleri
  3. tutuklu
  4. hükümlü

YORUM YAZ

  • yorgunyorgun2 sa önce
    Vatana ihanet çocuklara tecavüz bunları asın bunları nediye besliyor bu hükümet 80 milyonun hakkını ödeyemez vesselam
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

7 ilde askerlere 'ankesörlü telefon' operasyonu
  1. 7 ilde askerlere 'ankesörlü telefon'..
  2. Komisyon kuruldu! Türkiye peşine düştü
  3. Altının gramı güne nasıl başladı?
  4. Amerika'nın Türkiye'ye karşı 4 büyük..
  5. Ardahan'da FETÖ firarisi sahte..
  6. Almanya'da o bakanlığa tekrar Türk..
  7. Bir dönemin Türk devi için iflas istendi
  8. Terim'den oyuncularına uyarı
  9. Altay Tankı için tarihi gün
  10. Mersin'de sahte içki operasyonu: 1..
  11. 3'üncü Havalimanı'nın yüzde 78'i tamam
  12. Adana’da öğretmenden öğrenciye..
  13. Güvenlik uzmanı Ağar paylaştı!..
  14. Bankaların ücret tarifesi yüzde 50..
  15. Trump'a bir şok daha! 'Hayır' dedi
  16. Sergey Lavrov: 1 milyon insanın..
  17. Fenerbahçe'de Janssen defteri kapandı
  18. Terör örgütü DAEŞ kadın teröristleri..
  19. Askerliğini yapmayan Ahmet Hakan:..
  20. Samuel Eto'o G.Saray maçında olacak..
Son dakika... Kilis’ten acı haber… Şehit ve yaralılarımız var
Son dakika... Kilis’ten acı haber… Şehit ve yaralılarımız var
Anlaşmaya varıldı... Türkiye'ye geliyor
Anlaşmaya varıldı... Türkiye'ye geliyor
Deşifre oldu...İşte MİT'teki köstebek!
Deşifre oldu...İşte MİT'teki köstebek!
Korkunç gerçek veterinere gidince ortaya çıktı!
Korkunç gerçek veterinere gidince ortaya çıktı!
Abdullah Gül'den 'kanal' iddialarına cevap verdi
Abdullah Gül'den 'kanal' iddialarına cevap verdi

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 08.02.2018
Ses yarışmasını kazandı, siyonistler kudurdu
Ses yarışmasını kazandı, siyonistler kudurdu
‘Ciddi şekilde sonuçları olacak…’ Katil tanksavar için kritik karar
‘Ciddi şekilde sonuçları olacak…’ Katil tanksavar için kritik karar