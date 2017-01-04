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Cezaevini basıp mahkumları kaçırdılar

Filipinler’de hapishane basan silahlı saldırganlar en az 150 mahkumu kaçırdı.

Cezaevini basıp mahkumları kaçırdılar
Eklenme: 04 Ocak 2017, 10:38
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Filipinler’in güneyinde bulunan bir hapishaneye silahlı kişiler tarafından baskın düzelendi. Hapishaneyi basan saldırganlarla gardiyanlar arasında çatışma çıktı. Yaşanan kaos sırasında 150’den fazla mahkum kaçarken 1 gardiyan hayatını kaybetti, çok sayıda mahkum da yaralandı.

Yetkililer, saldırganların TSİ 20.00 sıralarında hapishaneye baskın düzenlediğini bildirerek, silahlı çatışmanın yaklaşık 2 saat sürdüğünü ifade etti. Filipinler ordusu ve polisi, mahkumları yakalamak için operasyon başlattı. Olayın ardından en az 6 kişinin yakalandığı bildirildi.

Gardiyan Peter Bonggat, mahkumların kendilerini riske attıklarını ifade etti.

 
Etiketlerfilipinlerhapishanehapishaneden mahküm kaçırma
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