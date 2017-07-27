Cezaevinden firar eden Nişanyan Yunanistan'a sığındı!

Nişanyan sosyal medya hesabından Yunanistan'a siyasi sığınma talebinde bulunduğunu açıkladı.

​Kapak fotoğrafını uçan kuştan Atina'da bulunan Akropolis fotoğrafı ile değiştiren Nişanyan, "Yunanistan'a siyasi iltica başvurusunda bulunduk, ikamet kartımı aldık" diye yazdı

İzmir Şirince'de SİT alanına yaptığı imara aykırı inşaat nedeniyle tutuklanan yazar Nişanyan'a 21 yıl hapis cezası verilmişti.

Nişanyan, iki hafta önce tutuklu olduğu Foça Cezaevi'nden izinli olarak çıktıktan sonra bir daha geri dönmemişti. Twitter'dan "Kuş uçtu. Darısı geride kalan 80 milyonun başına" yazan Nişanyan'ın yurtdışına kaçtığı tahmin ediliyordu.