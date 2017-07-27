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Cezaevinden firar eden Nişanyan Yunanistan'a sığındı!

Hakaret dolu açıklamalarıyla tanınan Sevan Nişanyan geçtiğimiz günlerde cezaevinden firar etmişti. Nişanyan'ın Yunanistan'dan siyasi iltica talep ettiğini açıkladı.

27 Temmuz 2017 Perşembe 09:34
Cezaevinden firar eden Nişanyan Yunanistan'a sığındı!

Nişanyan sosyal medya hesabından Yunanistan'a siyasi sığınma talebinde bulunduğunu açıkladı.

​Kapak fotoğrafını uçan kuştan Atina'da bulunan Akropolis fotoğrafı ile değiştiren Nişanyan, "Yunanistan'a siyasi iltica başvurusunda bulunduk, ikamet kartımı aldık" diye yazdı

İzmir Şirince'de SİT alanına yaptığı imara aykırı inşaat nedeniyle tutuklanan yazar Nişanyan'a 21 yıl hapis cezası verilmişti.

Nişanyan, iki hafta önce tutuklu olduğu Foça Cezaevi'nden izinli olarak çıktıktan sonra bir daha geri dönmemişti. Twitter'dan "Kuş uçtu. Darısı geride kalan 80 milyonun başına" yazan Nişanyan'ın yurtdışına kaçtığı tahmin ediliyordu.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2017 Perşembe 09:34
  1. Sevan Nişanyan
  2. Yunanistan
  • AKINCIAKINCI39 dk önce
    ŞEREFSİZ KANUNLARAUYACAKSIN UYMAZSANKULAĞINDANTUTUP KODESETIKARLAR. VATAN HAİNİMELUUN. GÖRÜNDEİBRETALIN VEBUNLARISAVUNMAYINVATANINIKÖTÜLEYENBİZİMDOSTUMUZOLAMAZ. BUNLAR ANCAKPARANIN KÖLESİOLUR....
  • Güle GüleGüle Güle48 dk önce
    Adam ermeni, bırakın kaçsın, ne işiniz var. Burada niye yaşayacak.
  • NUR NUR 55 dk önce
    Def ol terbiyesiz zati buraya ait değildin hak ettiğin yeri buldun
  • TuranTuran1 sa önce
    Ermeni tohumu kani bozuk kaçınAllahın gazabıüzerine olsunkendinikuşzannetmişakbabayapılıdümbük
  • hercaihercai1 sa önce
    "Kuş uçtu. Darısı geride kalan 80 milyonun başına"demis, niye acaba? Turklerin Anadoluyu terketmesi gerektigini soyluyor galiba kacak!
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