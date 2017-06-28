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Cezaevinden firar eden mahkum yakalandı

Karabük’te 10 gün önce cezaevinden firar eden mahkum polis ekiplerince yakalandı.

28 Haziran 2017 Çarşamba 10:26
Cezaevinden firar eden mahkum yakalandı

Edinilen bilgiye göre, işlediği cinayetten dolayı 25 yıl hüküm giyen ve uzun süredir kapalı cezaevinde yatan Murat Ö. (45) açık cezaevine geçtikten sonra 10 gün önce tellerden atlayarak firar etti. Cezasının bitmesine 5 yıl kala cezaevinden firar eden Murat Ö., Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonrası kıskıvrak yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri yapılan Murat Ö. sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 10:26
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