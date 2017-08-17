Cezaevinden darbeci FETÖ'cülere "hero" motivasyonu

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY mensuplarının saklandıkları ve faaliyet yürüttükleri hücre evlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarda terör örgütünün "güvenli-gizli ev" olarak tabir ettiği "gaybubet" olarak kullanıldığı tespit edilen evlere önceki hafta eş zamanlı operasyon düzenledi. Gaybubet evinde gözaltına alınan şüphelilerden birinin üzerinde, cezaevinde tutuklu bir yakınından aldığı belirlenen not bulundu. Notta, "Her gün vird gibi bunları okuyun. Biraz da sen oku, o tatlı nameleri işit. Söyleyenden Allah razı olsun 'hero'. Allah onu başımızdan eksik etmesin inşallah." yazılı cümlelerin olduğu öğrenildi. "Hero" ibaresinin de altı çizili olduğu görüldü.

Örgüt üyelerinin birbirlerini bu şekilde motive etmeye çalıştığı ve "hero" yazılı tişört giymeye teşvik ettiği değerlendiriliyor.

Peygamberi de alet etmişler

"Evet günler baharı solukluyor" yazılı cümlenin de yer aldığı notla, teröristlerin dışarıdaki örgüt mensuplarına dağılmamaları ve yeni bir darbe girişimi için umut vermeyi amaçladıkları ortaya çıktı. Notta cezaevindeki bir FETÖ tutuklusunun gördüğü rüya şu şekilde aktarılıyor:

"Rüyasında efendimizi görmüş, 'Ya Resulallah benim bebelerim ne halde?' diye sormuş. Az sonra efendimizin kucağında bebelerini görmüş ve ona sevdirmiş. Diyor ki, 'değer hocam, değer bütün sevdiklerimize değer.' Evet ama biraz zor geliyor bazen. Bunlar ileride tatlı birer hatıra olacak. Üstadın talebeleri gibi biz de gelecek nesle inşallah bunları anlatacağız."

Emniyet birimleri bu türden notlarla tutuklu FETÖ'cülerin peygamberi de alet ederek dağılmak üzere olan örgüt mensuplarının güvenlik güçlerine bilgi vermesini engellemeye çalıştıkları değerlendirmesinde bulundu.

Daha önce yapılan çalışmalarda FETÖ'cülerin "hero" kelimesini "Hoca efendi razı olsun"un kısaltması olarak kullandığı, özel önem verdikleri, bu kelimeyi terör örgütü mensuplarına özel kılmasının nedeninin ise örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in örgütün İngilizce yayın yapan dergisi The Fountain Magazine de Ağustos 2016'da "Umutsuzluk ve Kahramanlar" başlığı ile yayınlandığı ve "hero"nun ilk defa burada kullanıldığı tespit edildi. Aynı başlıkla FETÖ elebaşı Gülen'in kaleme aldığı yazıda örgüt mensuplarına talimatlar içeren yazısı olduğu görülmüştü.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 13 Temmuz'da görülen duruşmaya, sanıklardan Gökhan Güçlü, üzerinde İngilizce "hero" yazan ve "kahraman" anlamına gelen tişörtle girmişti.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce, yaşanan tartışma üzerine cumhuriyet başsavcılıklarına, FETÖ/PDY üyesi tutukluların davaları etkilemeye yönelik mesajlar içeren kıyafetlerinin toplatılmasıyla ilgili genelge gönderilmişti.

Ardından ülke genelinde "hero" yazılı tişört giyenler hakkında işlem yapılmış, FETÖ iltisakından şüphelenilenler hakkında tutuklama kararları verilmişti.