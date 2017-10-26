Salıverilen 2 Büyükada tutuklusu ülkelerine kaçtı

Akşam saatlerinde terminale gelen Steudtner ile Ghravi, kontuarda bilet işlemlerini yaptı.

Yer hizmetleri şirketine ait görevlilerin eşlik ettiği Steudtner ile Ghravi, işlemlerin ardından Almanya'nın başkenti Berlin'e gidecek Türk Hava Yolları'na ait uçağa binmek üzere pasaport kontrollerinden geçti.

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nin tahliyesine karar verdiği tutuklu sanıklar Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Direktörü İdil Eser, Ali Ghravi, Günal Kurşun, İlknur Üstün, Nalan Erkem, Özlem Dalkıran, Peter Frank Steudtner ve Veli Acu, dün gece Silivri Cezaevi'nden çıkarılmıştı.