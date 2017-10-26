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Salıverilen 2 Büyükada tutuklusu ülkelerine kaçtı

Büyükada'da yapılan toplantıya ilişkin davada haklarında tahliye kararı verilen sanıklardan Peter Frank Steudtner ile Ali Ghravi, ülkelerine kaçtı.

26 Ekim 2017 Perşembe 19:34
Salıverilen 2 Büyükada tutuklusu ülkelerine kaçtı

Akşam saatlerinde terminale gelen Steudtner ile Ghravi, kontuarda bilet işlemlerini yaptı.

Yer hizmetleri şirketine ait görevlilerin eşlik ettiği Steudtner ile Ghravi, işlemlerin ardından Almanya'nın başkenti Berlin'e gidecek Türk Hava Yolları'na ait uçağa binmek üzere pasaport kontrollerinden geçti.

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nin tahliyesine karar verdiği tutuklu sanıklar Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Direktörü İdil Eser, Ali Ghravi, Günal Kurşun, İlknur Üstün, Nalan Erkem, Özlem Dalkıran, Peter Frank Steudtner ve Veli Acu, dün gece Silivri Cezaevi'nden çıkarılmıştı.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2017 Perşembe 19:34
  1. Büyükada
  2. Steudtner ile Ghravi
  • Murat ArslanMurat Arslan1 sa önce
    ADAM UKRAYNADAN MAFYADAN FUZE TEKNOLOJISI ALIYOR GIZLICE BIZIMKILER ABD DEN IZIN BEKLIYOR
  • ElcinElcin1 sa önce
    Adami servest birakmisin istedigi yere gider neden birakiyorsun
  • GaziGazi1 sa önce
    Kim verdi de talimati neyinkafasini yasiyorsun
  • TcTc2 sa önce
    Onları serbest bırakanlar asıl fetöcü hain onlardır. Yaptıklarının suçlusu olarak suç üstü yakalanmışlar emme velakin bunlara gücü yemiyenlerin adaletinden YüceAllah'ın adaletine sığınırım. Allah rahmandır, rahimde. O herşeyi hakkıyla bilendir. Mahşer kurulduğu zaman teraziler tartacak, acabao vakit ne diyeceksiniz.
  • Şenol Şenol 2 sa önce
    Almanya daha 1 hafta önce 3 Türk ajanını serbest bıraktı . takas gerçekleşmiştir
  • UgurUgur2 sa önce
    Karşılığı alınmıştır. Ne sanıyorsunuz Türkiye’yi siz? Boş ülke değiliz, ülkenizi kötülemeyin.Haşhaşilere fırsat da vermeyin.Hepsi yakında tek, tek alınacak.Sosyal medya maymunlarıda dahil!
  • BekirBekir2 sa önce
    Uydurma suclamalarla bi kisiyi anca bu kadar ceza evinde tutabilirsin.
  • MehmetMehmet2 sa önce
    Naaapsin .... adamlar. Memleketine gidicek tabi.
  • mehmetmehmet2 sa önce
    takas yapabildiysek iyi ama karşılıksız bıraktıysak yazık bize
  • osmanosman2 sa önce
    hiç bir cacık olmaz reis 70 yaşına merdiven dayadı hangi hainle baş etsin
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