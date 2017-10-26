Salıverilen 2 Büyükada tutuklusu ülkelerine kaçtı
Büyükada'da yapılan toplantıya ilişkin davada haklarında tahliye kararı verilen sanıklardan Peter Frank Steudtner ile Ali Ghravi, ülkelerine kaçtı.26 Ekim 2017 Perşembe 19:34
Akşam saatlerinde terminale gelen Steudtner ile Ghravi, kontuarda bilet işlemlerini yaptı.
Yer hizmetleri şirketine ait görevlilerin eşlik ettiği Steudtner ile Ghravi, işlemlerin ardından Almanya'nın başkenti Berlin'e gidecek Türk Hava Yolları'na ait uçağa binmek üzere pasaport kontrollerinden geçti.
İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nin tahliyesine karar verdiği tutuklu sanıklar Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Direktörü İdil Eser, Ali Ghravi, Günal Kurşun, İlknur Üstün, Nalan Erkem, Özlem Dalkıran, Peter Frank Steudtner ve Veli Acu, dün gece Silivri Cezaevi'nden çıkarılmıştı.
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Murat Arslan1 sa önce ADAM UKRAYNADAN MAFYADAN FUZE TEKNOLOJISI ALIYOR GIZLICE BIZIMKILER ABD DEN IZIN BEKLIYOR Elcin1 sa önce Adami servest birakmisin istedigi yere gider neden birakiyorsun Gazi1 sa önce Kim verdi de talimati neyinkafasini yasiyorsun Tc2 sa önce Onları serbest bırakanlar asıl fetöcü hain onlardır. Yaptıklarının suçlusu olarak suç üstü yakalanmışlar emme velakin bunlara gücü yemiyenlerin adaletinden YüceAllah'ın adaletine sığınırım. Allah rahmandır, rahimde. O herşeyi hakkıyla bilendir. Mahşer kurulduğu zaman teraziler tartacak, acabao vakit ne diyeceksiniz. Şenol 2 sa önce Almanya daha 1 hafta önce 3 Türk ajanını serbest bıraktı . takas gerçekleşmiştir Ugur2 sa önce Karşılığı alınmıştır. Ne sanıyorsunuz Türkiye’yi siz? Boş ülke değiliz, ülkenizi kötülemeyin.Haşhaşilere fırsat da vermeyin.Hepsi yakında tek, tek alınacak.Sosyal medya maymunlarıda dahil! Bekir2 sa önce Uydurma suclamalarla bi kisiyi anca bu kadar ceza evinde tutabilirsin. Mehmet2 sa önce Naaapsin .... adamlar. Memleketine gidicek tabi. mehmet2 sa önce takas yapabildiysek iyi ama karşılıksız bıraktıysak yazık bize osman2 sa önce hiç bir cacık olmaz reis 70 yaşına merdiven dayadı hangi hainle baş etsin