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Cezaevindeki Filistinlilerin tamamı işkence gördü

Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti Başkanı İsa Karaki, 'İsrail cezaevlerindeki Filistinli tutukluların tamamı her türlü işkenceye maruz kaldı.' dedi.

27 Aralık 2017 Çarşamba 08:16
Cezaevindeki Filistinlilerin tamamı işkence gördü

Beraberindeki heyetle Fas'ın başkenti Rabat'a gelen Karaki, Fas hükümeti koalisyon ortaklarından İlerleme ve Sosyalizm Partisinin yöneticileriyle görüştü.

Karaki, daha sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İsrail cezaevlerinde 400'den fazlası çocuk olmak üzere 7 bin Filistinli tutuklunun bulunduğunu söyledi.

ABD'nin Kudüs kararının ardından gözaltıların arttığına dikkati çeken Karaki, "İsrail cezaevlerindeki Filistinli tutukluların tamamı her türlü işkenceye maruz kaldı." diye konuştu.

İsa Karaki, serbest bırakılan bazı esirler ile yaptığı Fas ziyaretinde, Filistinli esirlerin sıkıntılarını anlatmayı ve İsrail işgal güçlerinin suçlarını gündeme getirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

İlerleme ve Sosyalizm Partisi yöneticilerinden İsmail el-Alevi de Filistinli tutuklular dosyasına her düzeyden destek verilmesi gerektiğini ifade etti.

Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 08:16
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