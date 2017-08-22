Cezaevindeki FETÖ’cüleri salma planı yapmışlar! Şok ayrıntılar ortaya çıktı

FETÖ soruşturmalarının gizli tanıklarından 'Şapka'nın ifadesi, FETÖ'nün gizli 15 Temmuz planına ilişkin önemli ipuçları içeriyor. Şapka'nın ifadelerine göre darbe girişiminin bir numaralı sivil imamı Adil Öksüz ihanet gecesinden 9 gün önce Ankara Çayyolu'nda bir villada yapılan toplantıda "15 Temmuz akşamında yapılacak ilk işlerden biri, tutuklu bulunan cemaat mensubu kişileri vakit kaybetmeksizin cezaevlerinden çıkarmak" diyor. 5 Temmuz 2016'da saat 21.00'de Cihan isimli örgüt mensubu WhatsApp üzerinden Şapka'ya bir mesaj göndermiş: Acil Ankara'ya gelmen gerekiyor, hayati bir konu, çok önemli bir konu, mutlaka Ankara'ya gelmen lazım.

ALTERNATİF TARİH 22 TEMMUZ

'Şapka' 6 Temmuz'da saat 07.40'ta Ankara'ya gidiyor. Cihan onu"önemli bir çalışma yapılıyor" dediği yere götürüyor. Abdullah kod ismini kullanan Kurmay Yarbay Turgay Sökmen'le buluşuyorlar. Sökmen, tüm kuvvetlerin katılımı ile bir darbe planlamasının yapıldığını, çalışmaların gidecekleri yerde devam ettiğini"söylüyor. Çayyolu'nda 3 katlı villa tipi eve gidiyorlar. Evde 8-10 sivil şahıs ve darbeci komutanlar var. Adil Öksüz, Kurmay Albay Bilal Akyüz, Kurmay Albay/ Yarbay M. Barış Avıalan, Tuğgeneral Mehmet Partigöç, Havacı Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık, Kurmay Albay Murat Koçyiğit, Özel Kuvvetler'den Kurmay Albay Fırat Alakuş, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Ali Osman Gürcan ve Hakan isimli örgüt mensubu bunlardan bazıları. FETÖ soruşturmalarının 'Kuzgun' kod adlı bir diğer gizli tanığı da Ankara'da İhsan kod adlı örgüt mensubunun kendisini darbe toplantısının yapıldığı o villaya götürdüğünü söylüyor. Villadaki görüşmede Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık, "Darbe planını bitirdik, ufak tefek ayrıntılar kaldı. 15 veya 22 Temmuz'da darbe planını uygulamaya koyacağız" demiş.

AKAR PLANLARI BOZDU

Darbeciler o veya bu şekilde Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın 'harekât' konusunda ikna edileceğinden neredeyse emindi. 15-16 Temmuz gecesi bu beklentileri gerçekleşmeyince darbe girişimi FETÖ açısından hüsranla sonuçlandı.

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın ifadeleri hem kimi şüpheli ve tanıkların ifadeleriyle, hem de diğer bulgularla doğrulandı. Zira her ne kadar Hakan Evrim, Ömer Faruk Harmancık ve Mehmet Dişli gibi isimler Akar'ın ifadesinin kendileriyle ilgili kısımlarını yalanlasalar da Genelkurmay Başkanı'nın darbe faaliyetine karşı çıkmadığını söyleyemediler. Hakan Evrim, "Ben Gülen'le görüşme önerisi getirmedim", Harmancık "Ben darbe bildirisi okuması için telkinde bulunmadım ve Dişli, "Ben harekâtın başladığını tebliğ etmedim" diyor. Ama Akar'ın ifadesine bunun ötesinde bir itiraz getiremiyor. Kendileri ile ilgili kısımları inkâr etmeleri ise klasik bir FETÖ taktiği. Bu klişe taktik, kendi inkârlarını otomatik olarak geçersizleştirdiği gibi Akar'ın ifadesini doğruluyor.