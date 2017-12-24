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Cezaevindeki Demirtaş tek tip kıyafet verilirse ne yapacağını açıkladı

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklu ve hükümlülere tek tip kıyafet giydirilmesi ile ilgili açıklama yaptı.

24 Aralık 2017 Pazar 19:55
Cezaevindeki Demirtaş tek tip kıyafet verilirse ne yapacağını açıkladı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 Kasım 2016 tarihinden beri Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, bugün yayımlanan KHK'de yer alan tutuklu ve hükümlülere tek tif kıyafet giydirilmesi ile ilgili açıklama yaptı.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklu ve hükümlülere tek tip kıyafet giydirilmesi ile ilgili yaptığı "Darbeciler tek tip kıyafet giyer mi, giymez mi umurumuzda değildir. Ancak on binlerce siyasi tutsağı darbecilerle eşitleyen bu onursuzluğu asla kabul etmeyeceğiz. Bize tek tip kıyafet verilmesi halinde parçalayıp çöpe atacağız" dedi.

"KİMSE DAHA FAZLA ATEŞLE OYNAMASIN"

Edirne Cezaevinde avukatları aracılığı ile bugün yayımlanan KHK'ler ile ilgili mesaj gönderen HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Hükümetin kesintisiz OHAL ve KHK sistemiyle faşizmi kalıcı bir rejime dönüştürme girişimlerini asla kabul etmeyeceğiz. Zaten ortadan kaldırılmış olan yargı bağımsızlığı ve adil yargılanma koşulları tek tip kıyafet zorbalığı ile tam bir hukuksuzluğa dönüştürülmüştür. Tek tip kıyafet dayatması, masumiyet karinesinin, eşitlik ilkesinin ve adil yargılanma hakkının ağır ihlalidir. Onur kırıcı bir uygulama dayatmasıdır. Darbeciler tek tip kıyafet giyer mi, giymez mi umurumuzda değildir. Ancak on binlerce siyasi tutsağı darbecilerle eşitleyen bu onursuzluğu asla kabul etmeyeceğiz"dedi. Mesajında, tek tip kıyafetin verilmesi halinde parçalayıp çöpe atacaklarını belirten Demirtaş, "Düşünün ki, tecavüzcüler kravat takıp duruşmaya çıkarılacak ve bundan dolayı iyi hal indirimi alacaklar. Ama ülkenin yoksul, emekçi çocuklarının onurlu on binlerce evladı, gazeteciler, siyasetçiler, akademisyenler tek tip kıyafete zorlanacaklar. Biz halkımızın onurunu koruyacağız ve kesinlikle tek tip kıyafet zorbalığını kabul etmeyeceğiz. Bize Guantanamo'yu hatırlatanlara biz de Diyarbakır, Mamak, Metris, Ümraniye, Ulucanlar Cezaevi direnişlerini hatırlatırız. Burası ne Amerika'dır ne de Ebu Gureyb. Kimse daha fazla ateşle oynamasın"dedi. Demirtaş masajının devamında şöyle dedi:

Haber Tarihi: 24 Aralık 2017 Pazar 19:55
  1. Selahattin Demirtaş tek tip kıyafet
  2. Selahattin Demirtaş cezaevi
  3. Mahkumlara tek tip kıyafet
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