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Cezaevinde üretilen lambalar kamuyu aydınlattı

İskenderun'daki cezaevinde hükümlüler tarafından üretilen ampul ve ledlambalar, kamu kurumlarının aydınlatmalarında kullanıldı. Geçen yıl gerçekleştirilen üretimle 108 kamu kurumunun lamba ve ampul ihtiyacı karşılandı.

16 Ocak 2018 Salı 11:10
Cezaevinde üretilen lambalar kamuyu aydınlattı

İskenderun'daki cezaevinde hükümlüler tarafından üretilen ampul ile ledlambalar, kamu kurumlarının aydınlatmalarında kullanıldı. 

İskenderun M Tipi Kapalı ve Açık Cezaevinde 2010'da Adalet Bakanlığı İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığınca hükümlülerin meslek edinmeleri amacıyla kurulan elektrik atölyesinde çeşitli eğitimler verildi.

Eğitimlerin ardından hükümlüler, farklı özelliklere sahip haftalık ortalama 700 led lamba ve ampul üretim kapasiteli atölyede çalışma yaptı.

Cezaevleri, adliyeler ile bazı kamu hastanelerinin aydınlatmaları atölyede yapılan üretimlerden karşılandı.

Üretim ve montajda görev alan hükümlülerle, usta öğreticiler tarafından geçen yıl 108 kamu kurumu için lamba ve ampul üretildi. Elektrik tasarrufu da sağlayan lamba ve ampuller, kamu kurumlarının iç ve dış aydınlatmalarında kullanıldı.

Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 11:10
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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