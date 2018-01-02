Cezaevinde dehşet! Başını kestiler…

Sık sık cezaevi isyanlarıyla gündeme gelen Brezilya, 2018'e de bir çatışmayla başladı. Goias eyaletindeki Colonia Agroindustrial hapishanesinde iki çete ölümüne çatıştı.

Yetkililer, şiddetli kavganın bir çetenin diğerinin bölgesini işgal etmesiyle başladığını söylüyor. Silahların konuştuğu çatışmada dokuz can kaybı var, bir kurbanın başının kesildiği bildiriliyor.

Hapishaneden alevlerin yükseldiği çatışma sırasında yaklaşık 100 çete mensubu cezaevinden kaçtı.

Cezaevlerinin tıka basa dolu olduğu Brezilya'da geçen yıl Anisio Jobim hapishanesinde çıkan isyanda 56 kişi yaşamını yitirmişti.