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Cezaevinde çatışma: 67 ölü

Venezuella'da tutukluların kontrolünde bulunan bir cezaevine yapılan operasyonda 37 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

17 Ağustos 2017 Perşembe 08:09
Cezaevinde çatışma: 67 ölü
Venezuela'nın güneyindeki bir hapishanede silahlı  tutuklularla güvenlik görevlileri arasında çıkan çatışmada en az 37 kişinin  öldüğü bildirildi. 
 
Amazonas Eyalet Valisi Liborio Guarulla, yaptığı açıklamada,  haftalardır tutukluların kontrolünde bulunan cezaevine güvenlik güçlerinin  kontrolü yeniden sağlamak için baskın yaptığını belirtti.
 
Guarulla, baskında silahlı tutuklular ile güvenlik güçleri arasında  çatışma çıktığını ve en az 37 kişinin yaşamını yitirdiğini aktardı.
 
Puerto Ayacucho kentindeki hapishanede yargılanmayı bekleyen 110  tutuklunun kaldığını anlatan Guarulla, ölenlerin kaçının tutuklu ya da güvenlik  görevlisi olduğuna ilişkin bilgi vermedi.
 
Başsavcılıktan yapılan açıklamada ise olayda 14 infaz koruma memurunun  yaralandığı kaydedildi.
Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 08:09
  1. Cezaevinde çatışma
  2. Venezuella Cezaevinde çatışma
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