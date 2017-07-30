Cezaevinde bile ByLock kullanmaya devam etmişler

İçerde de rahat durmuyorlar. İstanbul'da FETÖ'cü polislere yönelik açılan ilk dava olan 'Tahşiyecilere kumpas' davasında önceki gün esas hakkında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, hainlerin düzenbazlıklarını gözler önüne serdi.

BİRDEN FAZLA HAT VAR

FETÖ yöneticisi Hidayet Karaca'nın 40, eski emniyet müdürlerinin ise 33 yıla kadar hapsini isteyen savcı, FETÖ'cü kumpasçıların yalanlarını da çürüttü. 33 sanıktan tamamına yakınının ByLock kullanıcısı olduğunun tespit edildiğini belirten savcı, bazılarının birden fazla telefon hattında bu programı kullandıklarını vurguladı.

BTK ORTAYA ÇIKARDI

Savcılık, BTK'nın tespitlerine rağmen bazı sanıkların yalanlarını sürdürmesine de değindi. Sanıklardan Yurt Atayün ve Erol Demirhan'ın ByLock kullandıkları tarihlerde tutuklu görünmelerine açıklık getiren savcılık, bu telefon hatlarının sanıkların tutuklanmalarından sonra da kullanılmaya devem ettiğini kaydetti.

BİNLERCE BAĞLANTI

Savcılığın mütalaasında, Yurt Atayün'ün 39 bin 504 kez, Erol Demirhan'nın ise iki ayrı hat üzerinden 27 bin 714 kez ByLock IP'sine bağlandıkları aktarıldı. Mütalaada, "Her ne kadar sanık Erol Demirhan ve Yurt Atayün'ün ByLock programı kullandıkları tarihte tutuklu oldukları tespit edilmiş ise de sanıkların tutuklanmadan önce kullandıkları telefon numaralarının, tutuklandıktan sonra da kullanılmaya devam edildiği tespit edilmiştir" denildi.