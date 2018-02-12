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Cezaevinde 'Afrin' kavgası çıktı! Kafatasını kırdılar

Düzce T Tipi Kapalı Cezaevi'nde iki mahkum, Afrin harekatını aşağıladığını iddia ettikleri bir mahkumu darp etti.

12 Şubat 2018 Pazartesi 07:42
Cezaevinde 'Afrin' kavgası çıktı! Kafatasını kırdılar

Geçen hafta, Düzce T Tipi Kapalı Cezaevi'nde meydana gelen olayda, B.U. ve Ş.K. isimli mahkumlar aynı koğuşta kaldıkları A.Z.B. isimli mahkumu darp etti. B.U. ve Ş.K., A.Z.B.'nin televizyon izlendiği sırada Afrin Operasyonu'nu aşağılayarak, şehitlere ve operasyonda olan Türk askerine hakaret ettiğini, bunun üzerine kendisini uyardıklarını, uyarılarına rağmen söylemlerine devam eden A.Z.B.'yi dövdüklerini söyledi.

KAFATASININ KIRIK OLDUĞU BELİRLENDİ

Başının arkasına darbe alan A.Z.B. de Afrin konusunda aynı görüşte olmadıklarını, bu nedenle iki mahkumun kendisini dövdüğünü belirtti. Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.Z.B.'nin kafatasında kırık olduğu belirlenirken, tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 07:42
  1. Düzce
  2. hapishane
  3. darp
  4. Afrin

YORUM YAZ

  • Hakkı çavdarHakkı çavdar11 dk önce
    Hey çocuklar elinize yüreğinize sağlık benim canlarım güzel vatanım,milletim için canını veriyor( milletçe kanağlıyoruz)o... Dölleri pislik teröristler itgibi havlıyorlar,elinize sağlık Allah sizden razı olsun.
  • ahmetahmet28 dk önce
    belki aklı başına gelmiştir.
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