Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Cezaevi firarisi "Örümcek Adam" gibi tırmanarak 8 eve girdi

Adana’da hırsızlıktan 13 yıl 10 ay hapis cezasıyla yattığı cezaevinden kaçan hükümlü, arkadaşlarıyla tırmanarak girdiği 8 evden hırsızlık yaptıktan sonra yakalandı. Hükümlü hırsızın tırmanarak evlere girmesi güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi

11 Ağustos 2017 Cuma 11:25
Cezaevi firarisi "Örümcek Adam" gibi tırmanarak 8 eve girdi

Edinilen bilgiye göre, Seyhan ve Çukurova ilçelerindeki 8 kişi evlerine hırsız girdiğini belirterek polise başvurdu.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsız Büro Amirliği ekipleri,

evlerdeki ve bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip hırsızların kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada polis, hırsızlık olaylarını, yine hırsızlık suçundan 13 yıl 10 ay hapis cezası olan ve cezaevinden kaçan Fırat Y. ve iki arkadaşı Emrah Ö. ve Şehmus O.’nun işlediğini belirledi.

Hırsızların evlere girmeleri ve malzemeleri çalmaları da saniye saniye görüntülendi. Güvenlik kamerasında hırsızın evlere ’Örümcek Adam’ gibi tırmanarak girdikleri görüldü. Polis, zanlıları yakalamak için operasyon başlattığı sırada Çukurova ilçesinde bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı geldi. İhbar üzerine olay yerine giden polis şahsı yakalamak istedi. Zanlılardan Şemhus O., 6. kattan atladı. Ayağı kırılmasına rağmen kaçmaya çalışan şahıs yakalandı. Ayağı kırılan hırsız hastaneye götürülerek tedavisi yapıldıktan sonra gözaltına alındı. Zanlılar ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Fırat Y. ve Emrah Ö. tutuklanırken, ayağı kırılan zanlı adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2017 Cuma 11:25
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Adana
  3. Çukurova
  4. Seyhan
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstihbarat alındı… Özel timler hemen o bölgeye indirildi! Karşılaşılan manzara…
    1. İstihbarat alındı… Özel timler hemen o..
    2. Başkan Alıcık’tan ulaşım desteği
    3. Forum Erzurum’dan miniklere müjde:..
    4. Bakanlık'tan açıklama: Sınır kapısında..
    5. Büyük mucize! Öldü diye üstüne bile..
    6. İş kadını ‘Bunu yaparsam deve..
    7. FETÖ şüphelisini evinden çıktı…
    8. Elazığ’da DEAŞ operasyonu: 22 gözaltı
    9. Teröristler taş kırıcı makinelerle..
    10. Kayserispor, Galatasaray’a bileniyor
    11. İlk ihracatadeve kurban etti
    12. Yaşlı kadını eşyalarıyla sokağa attılar
    13. Hatay’da zırhlı banka aracına silahlı..
    14. Doğalgaza geçilince kalorifer dairesi..
    15. Fuhuş rezaleti! '3 yıllık imza attı,..
    16. Suudi Arabistan yalanladı! Halen daha..
    17. Almanya'dan Türkiye'ye 5.6 milyon..
    18. Ev sahipleri dikkat! Bunu yapmayan yandı
    19. Yozgat’ta otomobil tıra çarptı: 2 ölü
    20. Cezaevi firarisi "Örümcek Adam" gibi..
    Görmez'in aracı kendisine saldıranları utandırdı!
    Görmez'in aracı kendisine saldıranları utandırdı!
    Bodrum'da Öğretmenevi müdürü açığa alındı! İddialar oldukça vahim!
    Bodrum'da Öğretmenevi müdürü açığa alındı! İddialar oldukça vahim!
    Kemalist yazar Almanya, Rusya ve Hollanda'yı savundu!
    Kemalist yazar Almanya, Rusya ve Hollanda'yı savundu!
    Çevik kuvvete flaş talimat! Hacı, abi, başkan, kral...
    Çevik kuvvete flaş talimat! Hacı, abi, başkan, kral...