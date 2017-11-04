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Cezaevi firarisi, cezaevi ziyaretinde enselendi

Tekirdağ Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden kişi, Kırklareli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki hükümlü arkadaşını ziyarete gidince yakayı ele verdi.

04 Kasım 2017 Cumartesi 10:58
Cezaevi firarisi, cezaevi ziyaretinde enselendi

Kırklareli'nde cezaevi firarisi, cezaevinde hükümlü arkadaşını ziyarete gidince yakalandı.

Tekirdağ Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden E.K, Kırklareli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü arkadaşı T.E'yi ziyarete geldi.

Yapılan sorgulamada, E.K'nin cezaevinden firar ettiği ve hakkında yakalama kararı bulunduğu belirlendi.

Gözaltına alınan T.E'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2017 Cumartesi 10:58
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