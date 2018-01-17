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Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Gram altın fiyatı çarşamba gününe 163 seviyesinde başladı. Altın gram fiyatı tarihi rekor olan 165 liranın altında işlem görüyor. Peki çeyrek, gram, cumhuriyet altın fiyatları ne kadar oldu? Detaylar haberimizde...

17 Ocak 2018 Çarşamba 10:15
Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 163,6 lira seviyelerinde dengelendi.

Jeopolitik riskler ve yükseliş eğilimindeki dolar kuruna bağlı olarak dün 165 lirayı test eden gram altın, bu seviyeden gelen kar satışlarının etkisiyle günü 163,2 liradan tamamladı.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN FİYATLARI

Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 163,6 lira seviyelerinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 268 lira, Cumhuriyet altını da 1.095 liradan satılıyor.

ONS ALTIN NE KADAR?

Altının ons fiyatı ise 1.345 dolar ile yaklaşık 4 ayın en yüksek seviyesini test etmesi sonrası 1.335,1 dolar seviyelerinde dengelendi.

AA Finans Analisti İslam Memiş, altındaki yükselişte küresel piyasalarda doların değer kaybetmesi ve artan jeopolitik risklerin etkili olduğunu belirterek, "Ancak altın fiyatları direnç seviyelerine yakın yerlerde seyrettiği için kar satışları ve düzeltme hareketlerinin yaşanması bizim için sürpriz olmaz. Altın fiyatlarında son dönemdeki yükselişin yerini düşüşe bırakabileceğini düşünüyoruz." dedi.

Altının ons fiyatında 1.335 doların kritik direnç seviyesi olduğunu aktaran Memiş, bu seviyenin aşılması halinde 1.350 dolar seviyelerinin gündeme gelebileceğini, olası düşüşlerde ise 1.325 ve sonrasında 1.300 doların destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Memiş, gram altının ise dün dolar/TL ve altının ons fiyatından aldığı destekle yükseldiğine işaret ederek, "Bu hafta için altının gram fiyatında 160-165 lira aralığını izlemeye devam edeceğiz. Dolar/TL ve altının ons fiyatı, aynı anda düşüşlerini sürdürürse altının gram fiyatı 158 liraya kadar gerileyebilir." ifadelerini kullandı.

GRAM ALTIN NE KADAR?

163,35 liradan alınırken, 163,40 liradan satılıyor

 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 261,24 liradan alınırken 267,77 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1077,58 liradan alınıp 1093,86 liradan alıcı buluyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 522,48'den alınırken 535,54 liradan satılıyor.

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 10:15
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