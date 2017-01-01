Çeyrek Asırlık Bir Devlet Üniversitesi: ÇÖMÜ

Kuruluşunun 25. yılında 100 bininci mezununu veren ÇOMÜ, Türkiye’nin en güçlü arkeoloji bölümlerinden birine, en büyük astrofizik gözlem evine, sınırlı sayıda üniversitede bulunan Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne, en güçlü Japonca bölümüne, alanlarında ön sıralarda yer alan fakülte ve yüksekokullara sahip, Türkiye’de akademik kalite sıralamasında son iki yılda 15 basamak birden ilerlemiş bir üniversite. Hızla gelişen Teknoparkı ile yenilikçi fikirleri ve yenilikçi fikirler üreten akademisyenler ile firmaları doğrudan destekleyen bir üniversite. Uluslararası öğrenci sayısını son iki yılda iki katına çıkaran, Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile hem öğrencilerine ve çalışanlarına hem de çevresine üst düzey sağlık hizmeti veren, öğrencilerinin ve çalışan bilim insanlarının, çok çeşitli bilimsel, sosyal ve sportif imkânlara sahip olduğu, 24 saat yaşayan bir üniversite. Öğrencilerinin girişimci, yenilikçi fikirler üreten, temel değerlerine bağlı bireyler olmasını gözeten bir üniversite.

“Öğrenciler ÇOMÜ’den Memnun”

2016 yılında 108’i devlet, 56’sı vakıf üniversitesi olmak üzere toplam 164 üniversitedeki 13 bin 694 öğrenciyle yüz yüze görüşülerek yapılan araştırma sonucunda, Türkiye Üniversite Memnuniyet Anketi raporuna göre 26. sırada olan ÇOMÜ, bu yıl 18. sıraya yükseldi.

“ÇOMÜ Son 1 Yılda 8 Sıra Birden Yükseldi”

Prof. Dr. Acer: “Hazırlanan raporda son 1 yılda 8 basamak yükselen ÇOMÜ’nün, öğrencilerini eğitim, öğretim faaliyetleri, imkan ve kaynakların zenginliği ile memnun etmesinden gurur duyuyoruz.”