Çeyrek altın'dan kötü haber

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 215,00 lira, Cumhuriyet altını 877,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,77 yükselişle 131,10 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 215,00 lira, Cumhuriyet altını 877,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,77 yükselişle 131,10 liradan işlem gördü.
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