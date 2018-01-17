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Çeyrek altın ne kadar oldu?

Altının gramındaki artış yatırımcısının yüzünü de güldürmeyi başarıyor. Çeyrek altın kaç lira? Gram altın ne kadar?

17 Ocak 2018 Çarşamba 16:23
Çeyrek altın ne kadar oldu?

Çeyrek altın kaç lira ve gram altın ne kadar oldu?" sorularının yanıtları bugün de merak ediliyor. Çünkü Kasım ayından beri yükseliş gözlemleniyor. 17 Ocak’ta altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla hızlı yükselişi durdu. Gram altın ne kadar? Altın kaç lira? Altın 163-164 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul’un kalbinin attığı Kapalıçarşı’da ise çeyrek altın kaç lira?

17 Ocak altın fiyatları:

İstanbul Kapalıçarşı’da 164,10 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 164,30 liradan,

bin 81 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 99 liradan,

149,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 153,50 liradan,

bin 57 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 77 liradan,

528 liradan alınan Yarım Ziynet 538 liradan ve

264 liradan alınan Çeyrek Ziynet 269 liradan satılıyor.

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 16:23
  1. Çeyrek altın kaç lira
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