Çeyrek altın ne kadar oldu?

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Altının gram fiyatı, rekorlarına bugün de devam ederek 144 liranın üzerini gördü.

Serbest piyasada altının gram fiyatı özellikle dolar kurundaki yükselişin etkisiyle dün 141,9 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından günü 141 liranın hemen üzerinde tamamlamıştı.

Yükselişini dolar kuruna paralel bugün de sürdüren gram altın, rekorunu 144,2 liraya taşıdı. Altının gram fiyatı saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,62 primle 143,4 liradan işlem görürken, 2016 yılı kapanışına göre getirisi yüzde 10'a yaklaştı. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 235, Cumhuriyet altını 958 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dün ABD Merkez Bankası (Fed) Boston Şubesi Başkanı Eric Rosengren'in dünkü konuşmasında, ülkede ekonomik koşulların daha düzenli faiz artışlarına imkan tanıyabileceği söylemine karşın yükseliş eğiliminde hareket ederek günü yüzde 0,8 artışla 1.182,6 dolardan tamamladı. Bugün yatay bir seyir izleyen altının onsu, şu dakikalarda 1.184,5 dolardan işlem görüyor.

Finans Analisti İslam Memiş, altının gram fiyatındaki yükselişin yurt içi piyasalarda dolar kurundan destek aldığını, bu yüzden yükselişlerin spekülatif olarak değerlendirilebileceğini kaydetti.

Yurt içi piyasalarda dolar kurunun herhangi bir nedene bağlı olmaksızın tarihinin en yüksek seviyelerine çıktığını belirten Memiş, yurt içi ve yurt dışında piyasaları olumsuz yönde etkileyecek önemli bir veri açıklanmadığına dikkati çekti.

Memiş, geçen haftalarda altının ons fiyatının yükselmesine Rusya-Amerika gerginliğinin neden olduğunu hatırlatarak, "Bu hafta ise altının ons fiyatının yükselmesine destek veren sebep Çin ve Amerika gerginliği. Küresel piyasalarda artan risk ortamı yatırımcıları güvenilir liman arayışına ittiğini söyleyebiliriz. Bugün altının ons fiyatı 1.180 dolar seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirirse 1.190 dolar seviyesi gündeme gelebilir. Altının gram fiyatının ise bugün 140,60-142,00 lira aralığında işlemler gerçekleştirmesini bekliyoruz."

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