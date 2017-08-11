Ceylanpınar’da ücretsiz ambulans hizmeti

Tam donanımlı ambulans ile hizmetten istifade etmek isteyen vatandaşlardan ise herhangi bir ücret alınmıyor. Özellikle 112 nakil ambulans ile sevki mümkün olmayan vatandaşlara hizmet veren ambulans 112 acil ve devlet hastanesinin yetersiz kaldığı durumlarda da destek amaçlı kullanılıyor. Vatandaşa ücretsi verilen ambulans hizmeti hakkında bilgi veren Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Daşkıran, belediye araç filosu içerisinde tam donanımlı bir hasta nakil aracı ve ambulansın bulunduğunu kaydetti. Ambulans hizmetinin vatandaşlara ücretsiz verildiğini belirten Daşkıran, "Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz bünyesinde tam donanımlı hasta nakil aracımız bulunmaktadır. 31 Mart 2014 tarihinden itibaren başkanımız Menderes Atilla’nın talimatlarıyla her zaman için ilçe halkımızdan rahatsızlanması sonucu devlet hastanesine giden hastalarımızın 112 nakil ambulansıyla sevki mümkün bulunmayan hastalarda biz belediye olarak ambulansımızın hastanenin ve hastalarımızın hizmetine sunmaktayız" dedi. Daşkıran, ücretsiz ambulans hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşların 471 34 57 ile 471 40 65 nolu telefonlara veya direk destek hizmetleri müdürlüğüne müracaat etmeleri gerektiğini söyledi. Belediyenin ücretsiz ambulans hizmetinden yararlanan ilçe sakinlerinden İbrahim Aldırmaz da ayağı kırılan oğlunun ilçeden il merkezine sevk için ambulans istediğini ve müsait olmaması nedeniyle Ceylanpınar Belediyesi’nden talep ettiğini kaydetti. Talebin onaylanarak hızlı bir şekilde işlemlerin onaylatıldığını anlatan "Hastamızı Şanlıurfa’ya götürdük ve getirdik. Herhangi bir ücret talep edilmedi. Bu güzel hizmetten dolayı Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.